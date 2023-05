Zelenski v Rimu dobil zagotovila o podpori Kijevu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes ob obisku v Rimu dobil zagotovila italijanskega političnega vrha o polni podpori Ukrajini v vojni z Rusijo. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je Ukrajini obljubil nadaljnjo vojaško, finančno in drugo pomoč, premierka Giorgia Meloni pa vojaško podporo do pravičnega miru.

Mattarella je po poročanju tujih tiskovnih agencij tudi poudaril, da vsi podpirajo mir v Ukrajini, ki pa mora biti po njegovih besedah »resničen mir in ne predaja«.

Meloni, s katero se je Zelenski pogovarjal več kot eno uro, pa je ukrajinskemu predsedniku obljubila vojaško podporo do pravičnega miru. »Ukrajinci se v vojni borijo za vse nas,« pa je italijanska premierka izpostavila po pogovorih z ukrajinskim predsednikom.

Zelenski se je Italiji zahvalil za nenehno podporo v vojni proti Rusiji. »Cenimo pomembno vojaško pomoč, ki naši državi omogoča, da se upre ruski agresiji,« je poudaril in dodal, da je za uspeh na bojišču ključno, da Ukrajina to pomoč prejme pravočasno.

Sprejel ga je tudi papež Frančišek

Zelenskega je sprejel tudi papež Frančišek. Kot so sporočili iz Vatikana, sta govorila predvsem o humanitarnih in političnih razmerah v Ukrajini, ki so posledica vojne. Strinjala sta se, da je treba nadaljevati humanitarna prizadevanja v podporo prebivalstvu, je še sporočil tiskovni predstavnik Svetega sedeža Matteo Bruni. Papež je še obljubil, da bo še naprej molil za mir v Ukrajini.

Papež je ukrajinskemu predsedniku podaril majhen kipec oljčne vejice, simbola miru. Zelenski pa je Frančišku dal ikono device marije, naslikano na neprebojnem jopiču.

V italijanski prestolnici ob obisku ukrajinskega predsednika veljajo močno poostreni varnostni ukrepi. Med njimi sta prepoved letenja nad mestom in prepoved preletov dronov. Za varnost v Rimu danes skrbi dodatnih tisoč policistov, policijski helikopterji pa izvajajo nadzor iz zraka.

Obiskal bo tudi Nemčijo

Zelenski bo v nedeljo obiskal tudi Nemčijo, so danes potrdili viri v nemški vladi. Po poročanju nemških medijev naj bi se sešel z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem in nemškim predsednikom Frank-Walterjem Steinmeierjem. Ni pa še potrjeno, da bo Zelenski V Aachnu v svojem in imenu ukrajinskega ljudstva osebno prevzel nagrado Karla Velikega, ki jo od leta 1950 podeljujejo za posebne zasluge pri zedinjenju Evrope, poroča tuje tiskovne agencije.

Ukrajinski predsednik v prvem letu po začetku ruske agresije ni potoval v tujino, v zadnjem času pa je obiskal več evropskih držav, bil je tudi v ZDA.