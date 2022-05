Zelenski odlikoval Patrona: odkril je več kot ruskih 200 min

V ukrajinski vojni je od 24. februarja odkril več kot 200 eksplozivov in tako preprečil številne poškodbe in smrt, je poudaril predsednik Volodimir Zelenski, ki je Patronu, ponosnemu predstavniku pasme jack russell terier, podelil medaljo za prizadevnost in pogum.

Putin: Vojaška operacija je bila nujna V Moskvi se je ob 77-letnici zmage Sovjetske zveze nad nacistično Nemčijo zvrstila tradicionalna vojaška parada, sicer v senci invazije na Ukrajino. Na tribuni na Rdečem trgu se je zvrstilo več sto veteranov, poleg ruskega političnega vrha pa ni bilo nobenega tujega voditelja. Na paradi je korakalo približno 11.000 vojakov, mogoče pa je bilo videti tudi tanke in preostalo vojaško opremo. Predsednik Vladimir Putin se je borcem zahvalil za sodelovanje v posebni vojaški operaciji v Ukrajini, ki da je bila zaradi ogrožene varnosti Rusije nujna. Po njegovih besedah naj bi se v zadnjem letu stopnjevale napetosti z zvezo Nato in evropskimi državami, ki naj bi bile gluhe za njegove prošnje po pomoči, Ukrajina in Nato pa naj bi ustvarjala nesprejemljive grožnje na ruskih mejah. Zahod naj bi pripravljal tudi posebno operacijo v regiji Donbas na vzhodu Ukrajine.

Patronu je bila vsa pozornost očitno nadvse všeč, saj je med skromnim dogodkom navdušeno mahal z repom ter tu in tam zalajal, ganjen pa je bil tudi njegov lastnik in vodnik, major v službi Civilne zaščite Mihail Iliev, ki je prav tako prejel priznanje.

60 otrok in upokojencev je bilo ubitih v soboto Lugansku.

Kuža je s svojim neprecenljivim delom med rusko invazijo postal eden od simbolov ukrajinskega domoljubja; kot je poudaril Zelenski, je Patron velik junak, ki ne le da nevtralizira eksploziv, ampak s svojim poslanstvom izobražuje otroke o pomenu varnosti na ogroženih območjih. Zelenskemu se je na podelitvi pridružil in psu ter vodniku zaploskal tudi kanadski premier Justin Trudeau.

V Ukrajini in po svetu še vedno odmeva grozovit sobotni napad na šolo v Lugansku, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 60 ljudi, preživelo naj bi jih le 27. V ustanovi v kraju Bilogorivka so se skrivali predvsem otroci in upokojenci, skupno naj bi jih bilo v stavbi okoli 90, ko je ruska vojska na območju v popoldanskih urah izvedla zračni napad. Kot pričajo šokirani in poškodovani preživeli, je nenadoma grozovito počilo, nato sta nanje zgrmela beton in kamenje; v šoli je zagorelo, stavba se je začela rušiti, gasilci pa so se z ognjem borili več kot tri ure.

Rusi so šolo v Lugansku zravnali z zemljo. FOTO: Reuters

Mednarodna skupnost z Združenimi narodi na čelu je napad ostro obsodila, bombni napad na šolo je le še ena potrditev okrutnosti te vojne.