Zelenski o Putinu:»Enako je počel Hitler«

Pogoji ruskega predsednika Vladimirja Putina za prekinitev ognja in začetek mirovnih pogovorov po umiku ukrajinskih sil iz štirih priključenih regij so po oceni ukrajinskega predsednika ultimat, ki ga zavrača, medtem ko je njegov svetovalec Mihajlo Podoljak dejal, da so žaljivi za zdravo pamet.

Putinove pogoje so zavrnili tudi v Natu in ZDA

Volodimir Zelenski je v odzivu zavrnil ruske zahteve in Putina primerjal z nekdanjim nemškim diktatorjem Adolfom Hitlerjem. »Ta sporočila so sporočila ultimata (...), enako je počel Hitler,« je dejal Zelenski v intervjuju za italijansko televizijo Sky TG24. »Nacizem je že nastopil in zdaj ima Putinov obraz,« je dejal.

Ruske pogoje sta po zasedanju obrambnih ministrov Nata v Bruslju zavrnila tudi ameriški minister za obrambo Lloyd Austin in generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg.

»Ta predlog dejansko pomeni, da bi Rusija dosegla svoje vojaške cilje, saj pričakuje, da bi se Ukrajinci odpovedali precej več ozemlju, kot ga je Rusija osvojila doslej,« je povedal Stoltenberg. Dodal je, da ruski predlog ni bil predstavljen v dobri veri.

Austin pa je dejal, da bi lahko Putin takoj končal vojno, če bi želel. »Putin ni v položaju, da bi lahko Ukrajini narekoval, kaj mora narediti za mir,« je poudaril.