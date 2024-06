Putin: »Iz Ukrajine se lahko umaknemo nemudoma, če ...«

Rusija bo nemudoma pristala na prekinitev ognja in začela mirovna pogajanja, če bo Ukrajina umaknila vojake iz regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, ki si jih je sicer Moskva nezakonito priključila, in opustila svoja prizadevanja za vstop v zvezo Nato, je danes izjavil ruski predsednik Vladimir Putin.

»Ukrajinske sile se morajo umakniti iz Ljudske republike Doneck, Ljudske republike Lugansk ter regij Herson in Zaporožje. Takoj, ko bo Kijev povedal, da je pripravljen to storiti, in začel umikati vojake ter se odpovedal načrtom za vstop v Nato, bomo nemudoma, dobesedno v tistem trenutku, prekinili ogenj in začeli pogovore,« je Putin dejal na srečanju z ruskimi diplomati.

Ob tem je še dodal, da »ne izključuje ohranitve ukrajinske suverenosti nad regijama Herson in Zaporožje pod pogojem, da ima Rusija močno kopensko povezavo s Krimom«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajina hoče Krim nazaj

Številni vojaški analitiki že dolgo trdijo, da bi ključni cilj ruske invazije na Ukrajino lahko bil vzpostavitev kopenskega mostu med Rusijo in polotokom Krim, ki ga Rusija zaseda zadnje desetletje. Štiri regije, Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, pa si je Moskva priključila septembra 2022 z mednarodno nepriznanimi referendumi.

Ali bo Krim še kdaj ukrajinski? FOTO: Baz Ratner Reuters

Pogoje za končanje vojne je Putin postavil le dan pred začetkom dvodnevne mirovne konference za Ukrajino, ki bo potekala v Švici. Moskva sicer na konferenco, na kateri bo sodelovalo okoli 90 držav, ni bila povabljena, Putin pa jo je označil kot trik za odvračanje pozornosti.

Ukrajina medtem končanje vojne med drugim pogojuje z umikom ruske vojske z vseh ukrajinskih ozemelj, vključno s polotokom Krim.