ZDA v šoku, divjal eden najhujših tornadov v zgodovini (VIDEO)

Niz tornadov, ki so v noči s petka na danes sejali uničenje v več ameriških zveznih državah, so samo v Kentuckyju terjali več kot 70 življenj, je danes povedal guverner te države Andy Beshear.

Guverner Kentuckyja, ki je v zgodnjih jutranjih urah sprva govoril o najmanj 50 smrtnih žrtvah, je kasneje na obisku v hudo prizadetem mestu Mayfield povedal, da je sedaj prepričan, da je žrtev celo več kot 70. »Pred koncem dneva bi lahko število naraslo prek 100,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Porušena tovarna sveč

Glede na poročanje ameriških medijev je škodo v divjanju tornadov v noči s petka na danes utrpelo šest zveznih držav. Najhuje naj bi bilo prav v Mayfieldu v Kentuckyju, kjer naj bi se ob prihodu dneva razkrili prizori obsežnega uničenja. V mestu so do tal porušeni celotni stanovanjski bloki, tornado je uničil številne hiše in poslopja. Na družbenih omrežjih objavljene fotografije prikazujejo, kako na ulicah ležijo zvita pločevina, podrta drevesa in opeke.

Šlo naj bi za najhujše tornade v zgodovini te zvezne države, škoda pa je po oceni guvernerja še večja, kot so pričakovali. Tornadi naj bi za sabo pustili 320 kilometrov dolg pas uničenja. Za veliko število žrtev naj bi bilo usodno porušenje strehe v tamkajšnji tovarni sveč.

Nepredstavljiva tragedija

»Izgubiti ljubljeno osebo v neurju, kakršno je bilo to, je nepredstavljiva tragedija. Sodelujemo z guvernerji, da bi zagotovili, da imajo vse, kar potrebujejo med nadaljevanjem iskanja preživelih in ocenjevanja škode,« je tvitnil Biden.

Še najmanj pet ljudi naj bi umrlo drugih državah, vključno z najmanj enim človekom v skladišču Amazona v Illinoisu. V poslopju je bilo več kot 100 ljudi, ko ga je zadel tornado.

Eni izmed najhujših tornadov na območju so med drugim prizadeli tudi zvezni državi Tennessee in Missouri.