Zavrgla je milijonsko srečko

Spregledala je polje

Kupila jo je med odmorom za malico. FOTO: Chanatiptravel/Getty Images

800

tisočakov ji je prinesla srečka.

Ni se zavedala, da ima v rokah milijonsko srečko, zato je listič zavrgla. Vendar je nepregledano polje opazil pozorni prodajalec, ta je srečko še enkrat preveril in spoznal, da je stranka v resnici dobitnica novega jackpota. Svoje odkritje je razodel sodelavcem, skupaj pa je padla poštena odločitev: površno gospo bodo poklicali in jo šokirali z novico o nenadejanem bogastvu, so sklenili.Neverjetno dogajanje še vedno odmeva po ameriški zvezni državi Massachusetts, kjer je na novega dobitnika čakala zmagovalna kombinacija. Todaje srečko s premazom le delno spraskala, potem pa jo, prepričana, da ji ni prinesla sreče, izročila prodajalki in jo prosila, naj jo zavrže.Ta jo je odložila na kup s preostalimi odsluženimi lističi, ki pa ga je kmalu zatem za vsak primer pregledal še njen sinin opazil, da Lea Rose, sicer redna stranka, ni podrgnila zadnjega polja. In to milijonskega! Tako je, prav tam se je skrival milijon dolarjev oziroma 800.000 evrov, o čemer je odgovorni Abhi nemudoma opozoril mater in očeta, družina pa je nemudoma sklenila, da gospo, ki je trgovino kot običajno obiskala med odmorom za malico, pokličejo in povabijo nazaj.Lea Rose se je takoj vrnila, zaskrbljena, da je nekaj hudo narobe, a ko so ji sporočili veselo novico, je od sreče kar zajokala in se nemočna sesedla na stol. Kaj si bo privoščila z bajnim zneskom, je zaupala takoj: razdelila ga bo z lastniki prodajalne, saj bi se brez njihovega poštenja še naprej prebijala skozi mesec z borno plačo, svoj delež pa bo vložila v prenovo doma, poplačilo kredita in darove za sorodnike.