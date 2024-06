Zaradi objemanja bo moral v zapor: plačati bo moral tudi milijone

Kar je dovoljeno v Evropi, je kot kaže zločin v Alžiriji. Mohamed Ramzi, 30-letni vloger iz države na severu Afrike, je poleti lani sprožil ogorčenje v svoji domovini z objavo videoposnetka na tiktoku. Navdihnil ga je priljubljeni evropski vloger, znan po družbenih eksperimentih, kot je objemanje naključnih ljudi na ulicah. A če se Evropejcem objem zdi nekaj lepega in nedolžnega, je v Alžiriji ta gesta naklonjenosti in prijaznosti očitno razumljena kot razvratna. Posnetek je namreč sprožil vsesplošno ogorčenje javnosti.

Ramzi se je za objemanje opravičil in razložil, da je želel na ta način širiti ljubezen in mir, vendar to njegovih kritikov ni preveč prepričalo, in se je znašel na sodišču. Oprostili so ga, po pritožbi tožilcev pa je primer obravnaval alžirski sodni svet in Ramzija spoznal za krivega.

Na alžirskih ulicah objemanje ni pogost prizor. FOTO: Hocine Haroun/Getty Images

Obsojen je bil nespodobnega vedenja, in sicer tako zaradi posnetka javnega objemanja kot zaradi drugega videoposneteka, v katerem sta bili dve dekleti oblečeni v kratko krilo, ena je bila tudi tetovirana. Po odločitvi sodišča mora Mohamed Ramzi v zaporu preživeti dva meseca in plačati kazen pet milijonov dinarjev (67.150 evrov).

Plačati bo moral več kot 60.000 evrov globe.

Alžirija je s 44 milijoni prebivalcev deseta najbolj naseljena država v Afriki. V muslimanski državi pa ni zaželeno niti javno objemanje in poljubljanje zakoncev.