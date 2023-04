Zaokrožil posnetek Tita, ki kriči od bolečin: kriv je bil njegov pribočnik (VIDEO)

Predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito je med uradnim obiskom na Švedskem leta 1976 doživel nenavadno nesrečo. Ko je izstopil iz avtomobila, je namreč njegov pribočnik, hrvaški general Marko Rapo, malomarno zaprl vrata na sovoznikovi strani, medtem ko je Tito še izstopal iz avtomobila. In tako mu je priščipnil roko.

Tito je zavpil od bolečine, pribočnik pa je takoj odprl vrata in mu osvobodil roko. Celotno dogajanje so posnele kamere švedskih medijev, ki so zbrali, da bi posneli srečanje jugoslovanskega maršala in švedskega premiera Olofa Palmeja.

S posnetka je tudi razvidno, kako Tito kasneje gostiteljem razlaga, kako je prišlo do nezgode.