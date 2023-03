Največja blamaža maršala Tita, kar jih pomni svet: bil je tarča velikega posmeha (VIDEO)

Josip Broz - Tito je bil leta 1953 na uradnem obisku v Veliki Britaniji. Ob tej priložnosti se je srečal s predsednikom vlade Winstonom Churchillom, zunanjim ministrom Anthonyjem Ednom, pa tudi s princem Filipom, soprogom britanske kraljice Elizabete II. Celotno srečanje je bilo posneto, njegova polomljena angleščina pa je požela salve (po)smeha. »Prebivalcem Velike Britanije želim povedati, da morajo prebivalci moje države veljati za iskrene zaveznike, saj imajo narodi nove Jugoslavije enake cilje kot prebivalci Velike Britanije,« je takrat na bregovih Temze v kratki izjavi povedal jugoslovanski predsednik. Številni menijo, da gre za največjo blamažo predsednika Jugoslavije, kar jih pomni svet, piše stil.kurir.rs.

To je bilo sicer prvič, da je Tito zapustil Jugoslavijo po razhodu s Sovjetsko zvezo. Na otok je prispel na svojem znamenitem Galebu. Nedaleč od mesta, kjer je bila zasidrana ladja, je eksplodirala dimna bomba. A maršal se za to neprijetno situacijo ni kaj dosti menil, sedel je v avto in nadaljeval pot. Tamkajšnji mediji so poročali, da za tem neljubim dogodkom stojijo pripadniki jugoslovanske emigracije, ki so želeli na neki način izraziti svoj protest. Po drugi strani pa so britanske oblasti naredile vse, da zaščitijo Tita, varnostne ukrepe so dvignili na najvišjo raven. Po Londonu se je vozil z blindiranim avtomobilom, skrivnost pa je bila tudi lokacija, kjer je bival.

Posnetek je na svojem kanalu na youtubu objavila zgodovinska filmska agencija British Pathé, ki se ukvarja s shranjevanjem in distribucijo arhivskih filmov in videoposnetkov. Danes se osredotočajo predvsem na prodajo digitalnih kopij svojega obsežnega arhiva, ki vsebuje več kot 90.000 uric filmov, ki zajemajo dogodke med letoma 1896 in 1970.