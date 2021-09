Zamenjana ob rojstvu terja odškodnino

Vzgajala jo je babica

Obe so takoj po prihodu na svet namestili v inkubator, ko pa sta se dovolj okrepili, da sta lahko zapustili porodnišnico, so ju izročili napačnim staršem. Zgodilo se je pred devetnajstimi leti, ena od zamenjanih v španskem Logroñu, južno od Bilbaa, pa zdaj zahteva odškodnino.Kaj se je dogajalo v usodnih dneh leta 2002, da sta deklici romali k napačni družini, je nemogoče ugotoviti, neposrednega krivca tako ne bodo nikoli odkrili, poročajo tamkajšnje oblasti; v bolnišnici se branijo, da se je očitno zgodila napaka, a zagotavljajo, da se v današnjih časih kaj takšnega ne more ponoviti zaradi občutno natančnejših in zanesljivejših postopkov identifikacije. Vendar se mladi ženski s takšnim pojasnilom ne moreta zadovoljiti, ena od njiju zato terja pravico, točneje tri milijone evrov, ki naj bi jih izplačal urad ministrstva za zdravje, poročajo španski mediji; pristojni so ji nazadnje ponudili 215.000 evrov, ali bo oškodovanka znesek sprejela ali se bo pravdala naprej, pa še ni znano. Kot je pojasnila, se že od 16. leta spopada z vprašanjem, od kod sploh prihaja, dvomi pa so se ji porajali v nič kaj ljubih okoliščinah. Njeni domnevni starši je niso bili sposobni vzgajati, zato je zanjo skrbela babica, ki pa je od očeta terjala preživnino. Zaradi številnih nerešenih sporov je zadeva romala na sodišče, ki pa je od očeta zahtevalo DNK-test; ta je pokazal, da najstnica ni njegova biološka hči, pozneje pa so potrdili, da nima sorodstvenih vezi niti z materjo.Babica je sprožila policijsko preiskavo, ki je pokazala, da so usodnega dne v bolnišnici očitno zamenjali deklici, rojeni druga za drugo, v razmiku pet ur. Odvetniki so zaradi nepopravljive škode in čustvenih bolečin, ki jih je doživela 16-letnica, pritisnili na zdravstvene oblasti in o zamenjavi obvestili tudi drugo dekle, ki pa se na novico o usodnem dogodku še ni odzvalo.