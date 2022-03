Žalost do neba: nosečnica in otrok iz Mariupola umrla

Zgodba nosečnice, ki so jo na nosilih odnesli iz bombardirane bolnišnice v Mariupolu, nima srečnega konca. Kot poroča agencija AP, sta porodnica in njen otrok umrla. Po bombardiranju so okrvavljeno nosečnico, ki je bila od šoka povsem bleda, prepeljali v drugo bolnišnico, kjer so poskušali rešiti njeno in otrokovo življenje. Imela je zdrobljeno medenico in hudo poškodovan kolk.

Mediji poročajo, da je, ko je zdravnikom postalo jasno, da izgubljajo otroka, zdravnikom dejala: »Kar ubijte me!« Zdravniki so otroka spravili na svet s carskim rezom, a žal ni kazal znakov življenja. Kar trideset minut naj bi ga oživljali, a žal neuspešno.

V kaosu, ki je nastal po zračnem napadu Rusije na mesto Mariupol, zdravnikom ni uspelo izvedeti niti, kako je nesrečni nosečnici ime. Kdo je, so ugotovili šele, ko sta prišla v bolnišnico njen mož in oče, ki sta odpeljala njeno truplo. »Vsaj nekdo je prišel po njo, da ni končala v množičnih grobnicah, ki jih kopljejo, da pokopljejo mrtve v Mariupolu,« so dejali v bolnišnici po poročanju AP.

Ruske oblasti so napad na bolnišnico opravičevale s pojasnili, da je bolnišnica baza ekstremistov, in trdili, da v njej ni bilo pacientov in zdravniškega osebja. Ruski veleposlanik pri Združenih narodih in rusko veleposlaništvo v Londonu pa sta fotografije poškodovanih žensk označila za ponarejene.

Vplivnica o bombardiranju

Vplivnica Mariana Vishegirskaya, ki je dan po zračnem napadu rodila hčerko Veroniko in so jo ruske oblasti označile za krizno igralko in plačanko, je za AP spregovorila o travmatičnem dogajanju v bolnišnici. »Zgodilo se je 9. marca v bolnišnici številka tri v Mariupolu. Ležali smo na oddelkih, ko so se naenkrat stekla, okvirji, okna in zidovi razleteli. Ne vem, kako se je lahko to zgodilo. Bili smo na oddelkih in nekateri so imeli čas, da so se pokrili, drugi ga niso imeli,« je dejala.

»Nosečnice so marsikaj prestale,« je dejala medicinska sestra Olga Vereshagina. Razkrila je, da je ena izmed njih med bombardiranjem izgubila več nožnih prstov. Zdravniki so opravili carski rez in pazljivo na svet spravili deklico, ki ni kazala znakov življenja. »Po nekaj sekundah, ko je otrok zajokal, so prostor preplavili vzkliki veselja,« je še razkrila.