Ukrajinska nosečnica, ki so ji očitali, da je krizna igralka, je rodila deklico (FOTO)

Fotografije noseče ženske, ki poškodovana zapušča napadeno porodnišnico v obleganem Mariupolu v Ukrajini so pretresle svet. Medtem ko je večina sočustvovala z nosečnico in se čudila krutosti napadalcev, pa se je v ruskih medijih razširila vest, da je nosečnica plačana igralka. Ugotovili so, da je na fotografijah priljubljena ukrajinska lepotna blogerka in vplivnica Marianna Podgurskaya (Vishegirskaya). Da gre za plačanko, je na Twitterju objavila ruska ambasada v Londonu, a je Twitter objavo že izbrisal zaradi kršenja njihovih pravil.

Nosečnica, ki je v sredo preživela bombni napad na bolnišnico, je že rodila »Včeraj okoli desetih zvečer je rodila deklico. Dobro sta, a v Mariupolu je zelo mrzlo in bombardiranje se še ni ustavilo,« je medijem razkrila Olga Tokariuk, ki je bila v stiku z Marianninimi sorodniki. Deklici je nadela ime Veronika.

Marianna je po obtožbah, da je ukrajinska plačanka in da je zaigrala poškodbe bila deležna groženj in napadov. Na instagramu so jo zasuli z vprašanji, kako je lahko del takšne ukrajinske propagande in ali se zaveda, da je s tem otroku uničila življenje. Spraševali so jo tudi, kako je možno, da se je po tako strašnem napadu lahko sama sprehajala po ruševinah in zakaj se je vmes preoblekla.

Medtem ko se je svet zgražal nad ruskim napadom na bolnišnico so Rusi napad opravičevali z besedami, da je bila bolnišnica povsem legitimna tarča in da v času napada v njej ni bilo pacientov. Po besedah Sergeja Lavrova naj bi ga zasedli ekstremisti bataljona Azov. V napadu naj bi po poročanju ukrajinskih oblasti umrli trije, med njimi tudi šestletna deklica, 17 oseb pa naj bi bilo poškodovanih.