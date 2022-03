Nad porodnišnico z vojsko: Rusi trdili, da so v njej vojaki (FOTO)

Zbudili smo se v 17. dan vojne v Ukrajini, včeraj je še vedno odmeval grozen zračni napad na porodnišnico in pediatrični oddelek v Mariupolu v sredo: podžupan ukrajinskega pristaniškega mesta Mariupol na jugu države Sergej Orlov je včeraj potrdil, da so v napadu na tamkajšnjo porodnišnico umrli trije ljudje, med njimi otrok, ranjenih naj bi bilo najmanj 17 ljudi, vključno z nosečnicami: »Prepričan sem, da so vedeli za porodnišnico, in to je že tretja bolnišnica, ki so jo uničili v tem mestu,« je še dejal Orlov. »Ne sledijo več vojnim pravilom. Ni več pravil, vse je pod napad...