Žalost do neba: Ernad je rešil deset ljudi v Jablanici, zdaj so ga našli mrtvega

V Jablanici so našli še eno žrtev nedavnih poplav in plazov. Kot poroča hayat.ba, so včeraj našli truplo Ernada Begovića, ki je skupaj z očetom med poplavami rešil deset ljudi, preden ga je odnesel hudournik.

»Njegovo požrtvovalnost in človečnost si bomo za vedno zapomnili«

Javno podjetje Komunalno, d.o.o., Mostar je objavil in osmrtnico Ernadu, ki je bil njihov uslužbenec.

»Javno podjetje Komunalno, d.o.o., Mostar s ponosom izpostavlja junaško in nesebično gesto našega zaposlenega Ernada Begovića, ki je ob tragičnih dogodkih v Jablanici pomagal ne le svoji družini, temveč tudi sosedom in prijateljem.

Njegova požrtvovalnost in človečnost bosta za vedno ostali v spominu vseh, ki so ga poznali. Kot kolektiv stojimo ob strani njegovi družini v teh težkih časih in jo bomo podpirali tudi v prihodnje.

Vsi, ki ste poznali našega neustrašnega Bego in želite pomagati njegovi družini, lahko to storite z nakazilom na žiro račun njegove hčerke Erne Begović,« so sporočili.

Število smrtnih žrtev se je povzpelo na najmanj 23, poroča sarajevski portal klix.ba. Največ smrtnih žrtev je bilo na območju občine Jablanica.

Kot še poroča portal, na nekaterih območjih še vedno ni elektrike, prav tako za promet še niso odprte vse ceste.

Reševalci iz več držav, tudi Slovenije, na območjih, ki so jih minuli teden prizadele katastrofalne poplave in plazovi, nadaljujejo iskanje pogrešanih oseb.