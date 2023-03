Bodo Trumpa danes res aretirali? Policija je v stanju pripravljenosti (FOTO)

Zaradi napovedi nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bo danes aretiran, je newyorška policija v stanju pripravljenosti, sodišče na jugu Manhattna pa je obdano s pregradami. V nasprotju s Trumpovimi trditvami, ameriški mediji sicer poročajo, da newyorška velika porota danes ne bo odločala o ničemer.

Trump je v soboto sporočil, da ga bodo danes aretirali in svoje podpornike pozval k protestom. Policija spremlja grožnje v skrajno desnih družbenih in drugih medijih, vendar za zdaj kredibilne grožnje še ni zaznala, prav velikega navdušenja za nemire, podobne tistim 6. januarja 2021, pa tudi ne.

Trumpa v New Yorku preiskujejo v zvezi s plačilom 130.000 dolarjev pornografski igralki Stormy Daniels za molk o njunem spolnem odnosu. Za to plačilo, s katerim naj bi Trump zlorabil sredstva za kampanjo, je bil obsojen njegov bivši odvetnik Michael Cohen, ki je izvršil plačilo in dejanje priznal v zameno za nižjo kazen. Cohen je sedaj ena od glavnih prič tožilstva.

V ameriški zgodovini doslej predsednika ali bivšega predsednika še niso privedli pred sodišče in obtožili kaznivega dejanja.

Ameriška ustava sicer obtožencem ali obsojencem, vključno z zaporniki, ne preprečuje osvojitve položaja predsednika ZDA. Če bi bil predsednik obsojen in zaprt, bi Trump poskrbel za največjo ustavno krizo v zgodovini države.