Začel se je lov na Escobarjeve povodne konje, ki rušijo naravno ravnovesje

Sodišče v Kolumbiji je odredilo ulov povodnih konjev, ki jih je v državo v 80. letih prejšnjega stoletja pripeljal mamilarski kralj Pablo Escobar, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Živali namreč rušijo naravno ravnovesje.

Upravno sodišče v Cundinamarci je v petek dalo ministrstvu za okolje trimesečni rok za »izdajo predpisa, ki predvideva ukrepe za izkoreninjenje vrste, ki vpliva na ekološko ravnovesje območja«. Med nujnimi ukrepi je navedlo »nadzorovan ulov in sterilizacijo živali«.

Povodni konji, ki izvirajo iz Afrike, so po Escobarjevi smrti ušli iz njegovega zasebnega živalskega vrta v zvezni državi Antioquia v naravo in se sedaj prosto gibajo po območju z bujno vegetacijo in brez naravnih sovražnikov. Oblasti ocenjujejo, da jih je 166.

Spodleteli načrti

Lokalne skupnosti so zaradi teh živali, ki tehtajo dve toni, vedno bolj zaskrbljene. Ob reki Magdalena je bilo več napadov na ribiče, strokovnjaki pa opozarjajo tudi na ogrožanje drugih živalskih vrst.

Na drugi strani so zagovorniki pravic živali in turistični delavci, ki nasprotujejo ulovu povodnih konjev, saj so ti pomembna turistična atrakcija. Okoljsko ministrstvo je sicer lani napovedalo sterilizacijo polovice populacije in usmrtitev druge polovice, da bi tako ustavili naraščanje števila povodnih konjev v Kolumbiji. Toda postopki sterilizacije potekajo zelo počasi, usmrtitev pa še ni bilo.

Načrti za selitev živali v Mehiko, Indijo ali na Filipine so prav tako spodleteli.