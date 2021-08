Za manj kot 40 evrov ne dobite mize

Če si boste zaželeli ob pijači opazovati večerni turistični vrvež na najbolj živahni in najlepši ulici starega mestnega jedra Dubrovnika, na Stradunu – pozabite! Nekateri tamkajšnji gostinci, katerih prakso pa naj bi posnemali tudi že v Splitu, so se iz turistične sezone odločili izmolsti največ, kar lahko, in uvedli pravilo, da se za njihovo mizo lahko usede zgolj gost, ki bo porabil najmanj 40 evrov. Pa še ta bo imel precej pičlo odmerjen čas dveh ur, da se bodo mize tako sprostile za nove goste, ki bodo tudi veselo razpirali denarnico. »To ni naša domislica, temveč praksa, ki so je drugje po svetu vajeni. Ob večerih, ko je največja gneča, pač ne moreš dolge ure posedati ob enem soku in opazovati dogajanja. Če si tega želiš, rezerviraj mizo, porabiti pa boš moral med 40 in 70 evri, odvisno od položaja mize,« je sporno prakso v dubrovniškem lokalu, ki je zanetil ogorčenje, opravičil lastnik, ki ne razume, čemu ga domačini zaradi tega skoraj pribijajo na križ. »Komur to ne ustreza, gre vedno lahko drugam.«



Rezervirano. Tablica s tem napisom na praznih mizah dubrovniških lokalov naj bi bila v teh dneh že povsem vsakdanji prizor. A ko se za mizo, ki se pred teboj sprosti, želiš usesti, vsaj v večernih urah, lahko kaj hitro slišiš natakarico, ki ti pove, da je tudi ta rezervirana, mimogrede pa pogosto še hitro navrže, kolikšen je minimalen znesek, ki ga moraš porabiti, da sploh prideš do rezervacije. »Še malo, pa te bodo vprašali, ali si iz Nemčije, Avstrije ali ZDA. V primeru potrditve boš dobil mizo, drugi se bomo lahko obrisali pod nosom. In, bog ne daj, da si Čeh ali Romun, v tem primeru bo še domači gost boljši!« besnijo domačini, ki se počutijo kot drugo- ali celo tretjerazredni državljani.

