Za domačine nižje cene, a ne gre za Hrvaško

Slišali smo že zgodbe iz sosednje Hrvaške, ko so užaljeni turisti jadikovali, da so jim v kavarni ali restavraciji zaračunali več kot domačinom, čeprav se gostinci večinoma branijo, da ni tako. Podobne zgodbe prihajajo iz Japonske. Dežela vzhajajočega sonca nikoli ni bila na slabem glasu glede tovrstne diskriminacije, a odkar so se po koncu pandemije začele vanjo zgrinjati trume tujcev, ki domačinom res prinašajo veliko denarja, a jim tudi grenijo življenje, se je to spremenilo.

»Da, uvedli smo dvojne cene, a to ne pomeni, da turistom zaračunavamo več, zaračunamo jim enako kot pred uvedbo dvojnih cen, smo jih pa spustili za lokalce. Ljudje pravijo, da gre za diskriminacijo, a vedno težje nam je streči tujcem, enostavno nimamo kapacitet,« je lokalnim medijem povedal Šogo Junemicu, lastnik restavracije s sušijem v priljubljeni tokijski četrti. Domačim gostom je od skupnega zneska odštel pet evrov, tujcem pa popusta ni namenil.

Japonska velja za eno dražjih držav, ker pa vrednost jena že več tednov vztrajno pada in je v primerjavi z ameriškim dolarjem trenutno rekordno nizka, so to izkoristili mnogi, ki si v preteklosti potovanja v deželo vzhajajočega sonca niso mogli privoščiti. Na najbolj obremenjenih destinacijah so uvedli turistične takse, določili največje dnevno število obiskovalcev in celo prepovedali prodajo alkohola v upanju, da bi odvrnili kakšnega turista več. V prvi polovici letošnjega leta je Japonsko namreč obiskalo že 17,8 milijona ljudi in lahko se zgodi, da bo padel rekord iz leta 2019, ko jo je skupno obiskalo 31,88 milijona turistov.