Vučić napadel svojega: »Boban, če misliš, da si lep, fotografije iz Dubrovnika so ogabne«

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je med sejo predsedstva in glavnega odbora Srbske napredne stranke presenetil z izjavo o fotografijah Bobana Đurovića iz Dubrovnika.

»In ti, Boban, tvoje fotografije iz Dubrovnika so ostudne. Naj ti samo to povem. Če misliš, da si izpadel lep, odvratne so tvoje fotografije. Pogosteje se fotografiraj v Vrnjački Banji. Veliko lepše je. Da se naučiš. In naj te jaz to naučim,« je dejal Vučić med predavanjem koalicijskim partnerjem SNS (Ivica Dačić in SPS).

Boban Đurović, predsednik občine Vrnjačka Banja, je postal eden od članov SNS, čigar imena Vučić občasno kritizira v javnosti in jih poziva k skromnosti.

Očala 1300, ura 1500 evrov

Đurović je fotografije nemudoma izbrisal z instagrama, na družbenih omrežjih pa je postal uspešnica zaradi vrednosti blagovnih znamk s sporne fotografije.

Po mnenju uporabnikov družbenih omrežij njegova očala stanejo okoli 1300 evrov, od partnerice pa 429 evrov. Vrednost njene torbice je 1890 evrov, Đurovićeva ura pa stane 1500 evrov. Omeniti velja še damsko zapestnico, vredno 1120 evrov.

Videti je, da je Vučića zmotilo, da je fotografija nastala v Dubrovniku, kjer je bil nedavno na vrhu. Ni pa prvič, da so Đurovića omenili zaradi poletnih počitnic na Hrvaškem, nazadnje zaradi Brionov, poroča 24sata.hr.