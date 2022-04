Vstopnica v vesolje za 50 milijonov evrov

Z iztrelišča Cape Canaveral na Floridi je s pomočjo satelitske nosilne rakete falcon 9 poletela vesoljska ladja Endeavor, ki je za dolgih 12 dni v vesolje ponesla tri običajne smrtnike. Za vozovnico na Mednarodno vesoljsko postajo je vsak od njih plačal več kot 50 milijonov evrov, spremljal pa jih je izkušeni astronavt Michael Lopez-Alegria, ki je med zvezde letel že petič, tokrat je posadki tudi poveljeval.

Poleteli so Američan, Kanadčan in Izraelec.

Njegovi trije potniki pa so prvič izkusili breztežnostno stanje in vse, kar spada k avanturi. Američan Larry Connor je sicer strasten letalec in tudi akrobatski pilot, denar, ki mu je omogočil polet, pa si je v glavnem prislužil z nepremičninskimi posli. Kanadski poslovnež Mark Pathy se ukvarja s filantropijo, Izraelec Eyan Stibbe pa je nekdanji vojaški pilot, ki je pozneje odšel med poslovneže. Trojica se je na polet in bivanje na Mednarodni vesoljski postaji pripravljala več mesecev in v tem času so postali skoraj pravi astronavti pripravniki.

Raznovrstni poskusi

Komercialni poleti v vesolje sicer niso nič novega, od leta 2001 so jih opravili že 14. Na tem področju so bili dolgo vodilni Rusi, Američani so se v dirko vključili šele lani, a so jih v tem kratkem času opravili že šest. Večino sta organizirali podjetji SpaceX in Blue Origin, tokrat pa je vajeti v svoje roke prevzela družba Axiom Space. Ustanovljena je bila pred šestimi leti, njen cilj pa je ustvariti prvo komercialno vesoljsko postajo, predlani jim je Nasa odobrila uporabo dela Mednarodne vesoljske postaje oziroma svoj modul. Prvi korak k Axiomovim ambicioznim ciljem je bil storjen ravno zdaj.

Na postaji morajo opraviti 25 poskusov. FOTO: Reuters

Ekipa (z leve): Larry Connor, Eytan Stibbe, Mark Pathy in Michael Lopez-Alegria (spodaj) FOTO: Nasa

Četverico je izstrelila nosilna raketa podjetja SpaceX, njena prva stopnja, ki so jo tokrat uporabili že petič, se je varno vrnila na morsko ploščad, zasidrano ob obali Floride. Ko je delo opravila še druga stopnja, se je vesoljska ladja utirila v Zemljino orbito in planet najprej petnajstkrat obkrožila, preden se je spojila z ameriškim modulom Harmony na Mednarodni vesoljski postaji, in četverica je lahko vstopila. Število članov se je tako s sedem povečalo na 11, prišleki pa so v dobrem tednu, kolikor so ostali na postaji, izvedli kar 25 poskusov s področja medicine, različnih tehnologij in izobraževanja. Do konca leta namerava Axiom opraviti še en komercialni polet in dva naslednje leto. Do leta 2030, ko naj bi Mednarodna vesoljska postaja prenehala delovati, naj bi bila omenjena komercialna postaja postavljena.