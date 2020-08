Vsaka družina bo dobila 360 evrov na otroka, posebna podpora za ženske

Avstrijska vlada podpira ženske pri njihovih različnih življenjskih odločitvah. Ženske kot podjetnice, zaposlene ali kot matere. Samo prek sklada korona so ženske podprte s 178 milijoni evrov, 80 odstotkov skupnega otroškega dodatka v višini 648 milijonov evrov pa gre ženskam, je povedala ministrica za ženske in integracijo Susanne Raab.



Kljub temu, da je poudarila, da je feministka, je otroški dodatek pripisala izključno ženskemu proračunu. Povedala je tudi, da je cilj vseh ljudi izogniti se številnim stresom, ki so jim bile ženske izpostavljene med epidemijo. Poleg dela od doma je bilo varstvo otrok neizogibno, ker so bili vrtci in šole zaprti, poleg tega pa so bila potrebna še vsakodnevna opravila v gospodinjstvu.



V primeru drugega koronskega vala, za katerega se ocenjuje, da se lahko zgodi jeseni, bodo ženske oproščene izobraževanja otrok od doma, da se izognejo stresu, ki so ga doživele v prvem valu. Zaprtje šol ob izbruhu pandemije jeseni mora biti čim bolj selektivno, regionalno in čim krajše. Zelo pomembno je, da ženske, ki so zdaj izgubile službo, ponovno vstopijo na enake položaje na trgu dela. Ženskam posebna olajšava Avstrijska državna pomoč znaša 50 milijard evrov. Za ženske, ki skrbijo za otroke, obstaja sklad za družinsko oskrbo v skupni višini 60 milijonov EUR. 35 milijonov evrov tega je že bilo izplačanih družinam, ki so izgubile dohodek. Enkratni dodatek za podporo družinam z otroki bo izplačan septembra in znaša 360 evrov na otroka.



Podpore bodo prejele tudi ženske, ki so med koronsko krizo delale v javnem sektorju. Pomoč, ki velja za vse ženske, je znižanje dohodnine z 25 na 20 odstotkov.