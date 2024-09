Voznik šolskega avtobusa počakal, da otroci izstopijo, nato zapeljal na dvorišče vrtca (FOTO)

Hrvaški mediji poročajo, da se je zjutraj na območju Sinja pripetila nenavadna nezgoda. Voznik avtobusa, ki je izkrcal šolske otroke, je po izstopu otrok iz avtobusa speljal in iz za zdaj še neznanega razloga izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste, prečkal dvorišče otroškega vrtca in poškodoval več vozil. Poškodovanih oseb ni, je sporočila splitska policija.

»V neposredni bližini je bil policist, ki je bil zadolžen za nadzor prometa v bližini šole. Takoj je pristopil na kraj nesreče, pomagal vozniku, ki je bil v stanju šoka, in obvestil druge nujne službe, ki so takoj prišle na kraj dogodka. Na kraju dogodka bo opravljen ogled,« so še dodali.

Nesreča v Sinju. FOTO: Sasa Tadinac/pixsell Pixsell

