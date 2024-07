Volk je zaščitena vrsta, ker hočejo enega odstreliti, morajo na sodišče EU

Sodišče EU je opredelilo pogoje za odstrel volkov, za katere sicer skladno z direktivo o habitatih velja strogo varstvo. Med drugim mora biti stanje ohranjenosti populacije volkov ugodno, volku, predvidenemu za odstrel, pa morajo pristojni pripisati resno škodo, je zapisalo Sodišče EU, na katero se je obrnilo deželno upravno sodišče na Tirolskem.

Več organizacij za varstvo živali in okolja pred deželnim upravnim sodiščem na Tirolskem namreč izpodbija odločitev deželne vlade, ki je začasno dovolila odstrel enega volka. Ta je pred tem ubil okoli 20 ovac na pašnikih.

Za volkove v skladu z direktivo EU o habitatih velja strogo varstvo in jih je zato načeloma prepovedano loviti, a deželno upravno sodišče na Tirolskem glede na razvoj populacije volkov v Avstriji ter glede na dejstvo, da za nekatere države članice veljajo izjeme, dvomi o veljavnosti te prepovedi. Avstrijci so se zato obrnili na Sodišče EU, to pa ni ugotovilo nobenega elementa, ki bi lahko vplival na veljavnost strogega varstva volkov v Avstriji, ob tem je tudi poudarilo, da Avstrija ob pristopu k EU leta 1995 ni izrazila nobenega pridržka glede tega varstva.

»Če torej avstrijska vlada meni, da bi morali na ravni EU zaradi razvoja populacije volkov v vmesnem času odpraviti njihovo strogo varstvo v Avstriji, načeloma lahko vloži tožbo, česar pa do zdaj ni storila,« so dodali na Sodišču EU in poudarili, da je tudi avstrijska vlada priznala, da stanje ohranjenosti populacije volkov v Avstriji ni ugodno.

Volku, predvidenemu za odstrel, mora biti vsaj v pretežni meri pripisana tudi resna škoda. »Samo posredna škoda, ki je ni mogoče pripisati zgolj temu volku in ki je posledica opuščanja kmetij in zmanjšanja skupnega števila rejnih živali, pač ne zadošča,« je reklo Sodišče EU.