Vojska pogrešala mine, našli so jih v Ikei, obrambni minister že reagiral

Poljski obrambni minister je zamenjal visokega vojaškega uradnika, odgovornega za izgubo protitankovskih min, ki so jih na koncu našli v skladišču Ikee.

»Obveščamo vas, da je bil 9. januarja 2025 s sklepom ministra za obrambo vodja inšpektorata za podporo, generalmajor Artur Kępczyński, razrešen svojih dolžnosti,« je poljsko ministrstvo za obrambo sporočilo X..

Naloga Kępczyńskega kot vodje podpornega inšpektorata je bila med drugim upravljanje sistema logistične podpore. V uradni izjavi razlogov za razrešitev niso navedli, lokalni mediji pa so jo povezali z izginotjem protitankovskih min junija 2024, ki naj bi ga zamolčal svojim nadrejenim, navaja Politico.

Nekdo poklical vojsko, da bi jih vprašal, kdaj bodo prevzeli mine

Po poročilih poljski vojaki niso uspeli raztovoriti vlaka, ki je prevažal skupno več kot 1000 ton eksploziva, protitankovske mine pa so ob tem izginile. Uradniki so očitno postali pozorni na problem, ko so v skladišču Ikee našli mine, in je nekdo poklical vojsko, da bi jih vprašal, kdaj bodo prevzeli svoje mine. Preiskava v tem primeru je bila uvedena lani in še poteka, so v petek sporočili s tožilstva.