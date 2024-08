Vojni zločinec Karadžić razgrajal v celici in delal cirkus zaradi prenosnika

Obsojeni vojni zločinec Radovan Karadžić (79), znan tudi kot bosanski mesar zaradi svoje vloge pri pokolu v Srebrenici leta 1995, prestaja dosmrtno kazen v zaporu Albany na otoku Wight v Angliji, nedavno pa se je odločil tožiti vlado Združenega kraljestva zaradi nečloveškega ravnanja z njim.

Pritožuje se, da v svojo celico ne sme prinesti prenosnega računalnika, in od vlade zahteva, da mu plača 50.000 funtov (58.000 evrov) zaradi kršitev človekovih pravic. Trdi tudi, da mu je prepovedano komunicirati v maternem srbskem jeziku.

Prejšnji teden se je preko videopovezave pojavil na sodišču, da bi tožil državno sekretarko za pravosodje Shabano Mahmood.

Sonja Karadžić-Jovičević, hčerka vojnega zločinca, je nedavno za bosanske medije izjavila, da je očetovo zdravje okrnjeno in da je junija večkrat izgubil zavest ter da si je pri padcih poškodoval glavo, kolk, rebra in obe rami. Trdila je tudi, da »ne dobiva nobene zdravstvene pomoči«.

Karadžića so pred tremi leti iz Nizozemske premestili na prestajanje kazni v Veliko Britanijo. Hči je tedaj trdila, da so njenega očeta poslali na jug Anglije samo zato, da bi družinskim članom otežili obiske.

Na dosmrtno ječo

Radovan Karadžić je bil 20. marca 2019 obsojen na dosmrtno ječo za genocid in druge zločine, storjene v BiH med letoma 1992 in 1995. Spoznan je bil za krivega genocida na območju Srebrenice leta 1995, preganjanja in umorov Bošnjakov in Hrvatov po vsej BiH, teroriziranja prebivalstva Sarajeva z granatiranjem in ostrostrelskim ognjem ter jemanja pripadnikov mednarodnih mirovnih sil za talce.

Karadžića so ujeli 21. julija 2008 v Beogradu, kjer se je skrival pod lažno identiteto (kot zdravilec Dragan Dabić), od konca julija 2008 pa je v priporu haaškega sodišča. Karadžić je bil obsojen na dosmrtni zapor, v katerega se upošteva tudi čas, ki ga je prestal v priporu, poroča Slobodna Dalmacija.

Preberite še: