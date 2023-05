30 let sodišča, ki je obsodilo zločinca Radovana Karadžića

Mineva 30 let od ustanovitve Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. Ustanovil ga Varnostni svet Združenih narodov 25. maja 1993 kot odgovor na množične zločine v Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem, ki sta bili še v vojni. To je bilo prvo mednarodno sodišče za vojne zločine po nürnberških in tokijskih procesih po 2. svetovni vojni.

Slobodan Milošević sodbe za vojne zločine ni slišal, saj je prej v haaškem priporu umrl. FOTO: Paul Vreeker Reuters

V več kot 24 letih je na zatožno klop pripeljalo nekatere najodgovornejše za zločine med vojnami na območju nekdanje Jugoslavije, med njimi srbskega voditelja Slobodana Miloševića in političnega in vojaškega voditelja bosanskih Srbov Radovana Karadžića in Ratka Mladića. Milošević je bil prvi predsednik države, obtožen za vojne zločine na katerem mednarodnem sodišču. Sodbe ni dočakal, saj je prej umrl zaradi zastoja srca v haaškem priporu.

V času delovanja je bilo obtoženih 161 odgovornih za vojne zločine, zločine proti človečnosti, genocid in kršitve mednarodnega humanitarnega prava med vojnami na območju nekdanje Jugoslavije med letoma 1991 in 2001.

Obsodili so 90 obtožencev, 19 so jih oprostili, med drugim hrvaška generala Anteja Gotovino in Mladena Markača, kosovskega premierja Ramusha Haradinaja ter nekdanjega načelnika generalštaba jugoslovanske vojske Momčila Perišića.

