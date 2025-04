Sto metrov od hiše medved ubil ogromnega vola, ljudje si ne upajo nikamor

Le sto metrov od stanovanjske hiše v črnogorskem naselju Smrduša je domačin na travniku našel poginulega 700 kilogramov težkega vola. »Bilo je zgodaj zjutraj, prebudili so me zvoki goveda, živali so zvenele res prestrašeno. Šel sem ven in opazil, da pred hišo ni psa. Šel sem proti živalim in najprej pomislil, da so se steple med seboj, a ko sem prišel do njih, sem videl, da na tleh leži mrtev vol, druge živali pa so bile povsem panične,« je lokalnim medijem povedal domačin.

»Medved je bil, seveda je bil medved. Tu naokoli povzročajo škodo in paniko že dalj časa in nič ne moremo. Tokrat se je spravil na največjega in najtežjega vola, 700 kilogramov je imel,« je nadaljeval domačin, ki je nemudoma poklical veterinarsko službo, kjer pa so mu povedali, da do odškodnine ni upravičen, ker so bile živali na prostem.

Omenjeni domačin, ki ni želel biti imenovan, je povsem obupan, in ni edini. Prebivalci Smrduše si ne upajo več iz hiš, nihče več menda ne hodi po mestu, če že morajo po sončnem zahodu ali pred vzhodom kam, gredo z avtomobilom in upajo na najboljše.

»Kaj bo avto proti medvedu, ki za šalo raztrga 700-kilogramsko žival? Bolj za naš občutek gre, sicer res ne bi šli več nikamor,« je še dodal domačin, ki je že večkrat o težavah obvestil tudi najbližje lovsko društvo, a na odgovor še čakajo. »Upam, da kdo pride in nas reši te zveri, preden bo nastradal kdo od ljudi,« še pravi Črnogorec.

