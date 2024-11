Rusija grozi z »jedrsko vojno še pred božičem«! Je to začetek tretje svetovne vojne?

Nekdanji tiskovni predstavnik Vladimirja Putina je opozoril Britance na možnost »jedrske vojne še pred božičem«, potem ko je Ukrajina dobila dovoljenje za uporabo zahodnih raket dolgega dosega.

Sergej Markov, proputinovski govorec, je dejal, da so zahodni zavezniki, vključno z Veliko Britanijo, Francijo in ZDA, z odločitvijo, da Ukrajini dovolijo napade na rusko ozemlje z zahodnimi raketami, naredili »velik korak« proti jedrskemu konfliktu.

Markov, ki je reden »glasnik« Kremlja, je opozoril, da bi lahko šokantna odločitev predsednika ZDA Joeja Bidna Britance prisilila, da božič preživijo v zakloniščih.

Prokremeljski politolog in član vladajoče stranke Enotna Rusija Sergej Markov. FOTO: Frelih Polona

Grožnjo je v intervjuju za oddajo BBC Radio 4 The World At One ponovil tudi, sin novoizvoljenega predsednika. Trump mlajši je namignil, da si tisti, ki so sprejeli odločitev o odobritvi ukrajinske uporabe raket, želijo »zagotoviti, da se začne tretja svetovna vojna, še preden ima moj oče priložnost ustvariti mir in rešiti življenja«.

Bidnova poteza je sicer naletela na odobravanje v Ukrajini, med visokimi britanskimi obrambnimi viri in pri mnogih evropskih voditeljih.

Jedrsko vojno omenjali že večkrat

Zaradi odločitve bo Ukrajina lahko uporabljala ameriške rakete ATACMS, britanske Storm Shadow in francoske Scalp za napade na rusko ozemlje. Podporniki odločitve poudarjajo, da je Kremelj z grožnjami jedrske vojne doslej odgovarjal na vsak korak Zahoda pri podpori Ukrajini, vključno z zagotavljanjem tankov, bojnih letal in drugih sofisticiranih orožij.

A Markov, trenutno generalni direktor ruskega Inštituta za politične študije, je prepričan, da gre tokrat za nekaj povsem drugega. Po njegovem mnenju to pomeni neposredno vpletenost zahodnih vojska v konflikt, saj bi Ukrajina potrebovala njihovo pomoč pri uporabi natančno vodenih raketnih sistemov.

»To je zelo nevarna odločitev«

V pogovoru za BBC Radio 4 je dejal: »Moja reakcija na odločitev Bele hiše je bila grozljiva, nisem mogel spati, ker se bojim, da prihaja jedrska vojna. Ta odločitev Združenih držav, Velike Britanije in Francije ni korak k jedrski vojni, temveč velik skok v jedrsko vojno, jedrsko katastrofo. To je zelo nevarna odločitev. Teh raket ukrajinska vojska tehnično ne more izstreliti. Te rakete potrebujejo zelo natančen zemljevid ruskega ozemlja, ki ga ima samo ZDA. Velika Britanija in Francija tega zemljevida nimata.«

Je bila Bidnova odločitev napačna? FOTO: Luis Robayo Afp

Markov je dodal, da ukrajinska vojska ne more ciljati teh raket brez satelitske inteligence, saj je nima. Trdi, da bodo cilje na ruskih mestih določile ameriške, britanske in francoske vojaške sile.

Eskalacija vojne

»To razumemo kot začetek neposredne vojne Velike Britanije, ZDA in Francije proti Rusiji, drugi jedrski velesili. Ameriške rakete proti našemu ozemlju. To je jasna eskalacija vojne.«

Na vprašanje, ali bi Putin uporabil jedrske rakete kot odgovor, je Markov dejal, da »ne zdaj« in dodal, da je bolj verjetno, da bi bile tarče manjše, taktične jedrske rakete v vojaških bazah v vzhodni Evropi.

Vendar je opozoril: »Mislim, da Biden, Macron in Starmer želijo eskalacijo, ki bi lahko po mojem mnenju v najslabšem scenariju pripeljala do jedrske vojne še pred božičem letos. Morda ne boste mogli reči 'Vesel božič', ker boste z družino skrivali v zaklonišču pred jedrsko katastrofo. Situacija se lahko razvije zelo, zelo hitro.«