Na ruski nacionalni televiziji razkrili, katera evropska mesta bi lahko napadli (VIDEO)

Ameriško veleposlaništvo v Kijevu je preventivno zaprlo svoja vrata, saj so dobili »izredno specifične informacije o potencialnem zračnem napadu«. Kot poroča CNN, je vlada zaposlenim ukazala, naj nemudoma zapustijo prostore veleposlaništva ter si poiščejo varno zavetje.

Tudi ameriškim državljanom, ki so trenutno v Kijevu ali kje drugje v Ukrajini, so svetovali, naj ob alarmu za nevarnost zračnega napada nemudoma poiščejo zavetje. Omenjeni alarmi so bili v noči na sredo v ukrajinski prestolnici sicer stalnica, tudi zjutraj so jih prebivalci poslušali neprekinjeno skorajda dve uri in pol.

Komunikacija med predsednikoma prekinjena

Zaposlene so poslali domov. FOTO: Panama7/getty Images

Kot so sporočili iz Kremlja, je menda prekinjena tudi vroča linija med Rusijo in Združenimi državami Amerike. Omenjena telefonska linija je sicer namenjena reševanju hudih sporov med državama oziroma njihovima predsednikoma, ki se lahko prek nje brez skrbi pogovarjata.

Gre namreč za zelo močno zavarovano linijo. Ustanovili so jo leta 1963, Vladimir Putin in Joe Biden pa sta se nazadnje slišala 12. februarja 2022, nekaj dni pred začetkom ruske invazije na Ukrajino. Ali telefonska linija ni delovala vse od takrat ali pa so jo onesposobili te dni, ko postaja med državama napeto kot že dolgo ne, tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov ni povedal, na novinarsko vprašanje, ali je telefonska linija še vedno dejavna, pa je ogovoril kratko in jedrnato: »Ne.«

Grožnje na javni televiziji

Ruska nacionalna televizija je medtem poročala o načrtih, koga vse bi lahko zadele ruske rakete. »Ogrožene so vse evropske prestolnice, Berlin, Varšava, Pariz, Bukarešta, Praga, države ob Baltiku, pa seveda ameriške baze v Nemčiji, Garmisch Partenkirchen, Spangdahlem, Ramstein. Posebno pozornost bomo namenili Veliki Britaniji, našemu največjemu sovražniku,« je bil jasen voditelj informativne oddaje, ki pa na srečo ni omenil ne Ljubljane, ne Slovenije, niti Hrvaške ali katere druge od držav Balkana.