V hudi prometni nesreči umrla 33-letna voznica

V soboto ob 18.55 se je na glavni cesti Celje-Šmarje pri Jelšah v kraju Šentjur zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrla 33-letna voznica motornega kolesa, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Voznica motornega kolesa je vozila iz smeri Stopč proti Šentjurju. Zapeljala je z vozišča in pri tem padla. Zaradi hudih telesnih poškodb je umrla na kraju nesreče.

Šest nesreč s hudimi poškodbami

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 91 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, osem nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, šest pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 77 kršitev javnega reda in miru ter 90 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 57-krat posredovali na javnih krajih in 20-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so pet kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli sedem vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 42 tatvin, 16 vlomov, 13 poškodovanj tuje stvari, šest povzročitev telesne poškodbe, pet groženj, trije primeri nasilja v družini, dva ropa, ena drzna tatvina, eno kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami ter eno ponarejanje denarja.