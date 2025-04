Za zbirko punčk naj bi dobil dobrih 47.000 evrov

Leta in leta je neimenovani zbiratelj kupoval punčke Barbie in njim podobne variacije igrač. Zdaj se je odločil, da eno največjih zbirk tovrstnih punčk na svetu ponudi na dražbi, ki se je začela 1. aprila. Prodaja 387 lutk Barbie in še 160 podobnih punčk pri dražbeni hiši Vectis Auctions naj bi lastniku prinesla najmanj 40.000 funtov (dobrih 47.000 evrov). Neznani lastnik je zbiratelj od mladih nog, nad barbikami pa se je navdušil, potem ko si je ogledal dokumentarec o njihovi zgodovini.

»Navdušen sem bil nad celotnim razvojem, dizajnom in podrobnostmi, ki so bile del vsake punčke. V zadnjih 15 letih sem zbral na stotine različnih barbik, ki prikazujejo znane osebnosti, filmske like, modo, pop zvezde, države in še veliko drugega,« našteva.

Kot pravi, je bila zanj vsaka punčka umetnina, pomenila mu je enako kot nekaterim skulpture in slike. Navdušenje se je pozneje razširilo na druge podobne punčke. »Ko so začeli prodajati punčke Monster High, se mi je zdelo, da so edinstvene in zelo kakovostno oblikovane. Dodal sem jih k zbirki, hkrati pa iskal nove različice,« se spominja.

Koliko je odštel za posamezno punčko, ne razkriva, pravi pa, da so bile nekatere, še posebno zaradi carin in davkov, ki jih je moral plačati ob uvozu iz ZDA, precej drage. Pravzaprav se od njih ni zares želel ločiti, vendar se mu je zdelo škoda, da igrače zgolj tičijo na policah. V želji, da bi jih videli in v njihovi dovršenosti uživali še drugi ljudje, se je, sicer s težkim srcem, odločil, da jih bo prodal.

»Želel sem razstaviti vse predmete iz zbirke, vendar so ostajali, ker imam premalo prostora, zapakirani in shranjeni, njihova prava estetska vrednost pa ni bila v celoti uresničena. Zaradi tega in zaradi prostorske stiske sem se na žalost odločil, da bom opustil zbiranje z namenom ter jih prodal, da jih bodo lahko drugi ljudje cenili in uživali v njih,« razlaga. Dodaja, da je to konec nekega sicer prijetnega obdobja v njegovem življenju.

Hipijevska barbika FOTO: Profimedia