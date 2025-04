81-letnica ni mogla v pokoj, ganilo vas bo, kaj so ljudje potem naredili (VIDEO)

Kar se je za Tamie in njenega 10-letnega sina začelo kot povsem običajno kosilo, se je končalo z življenjsko prelomnico za 81-letno natakarico. Ga. Betty si zaradi prenizke pokojnine ni mogla privoščiti, da bi ostala doma, zato se je preživljala z delom v strežbi.

Med čakanjem na naročilo je Tamie ujela pogovor med Betty in njeno stalno stranko, med katerim je Betty potožila, da si ne more privoščiti upokojitve, saj prejema le nekaj več kot 900 dolarjev na mesec iz sistema socialne varnosti. To je pretreslo Tamie, zato je pustila 40 dolarjev napitnine in posnela kratki posnetek, v katerem je pozvala uporabnike TikToka, naj ji pomagajo zbrati večjo napitnino za prihodnji obisk.

A odziv javnosti je presegel vsa pričakovanja. Posnetek je postal viralen, ljudje pa so Tamie začeli nagovarjati, naj ustvari spletno kampanjo za zbiranje denarja. Čeprav je sprva pričakovala le simbolično vsoto, so donacije v enem tednu presegle 323.000 dolarjev (292.000 evrov).

Molila za čudež

Ko se je Tamie teden dni kasneje znova srečala z Betty in ji razkrila zbrani znesek, je bila slednja globoko ganjena. 81-letnica ni želela nastopiti na posnetku, saj želi ohraniti zasebnost. Kot je povedala Tamie, je molila za čudež – in zdaj verjame, da so bile njene molitve uslišane.

Betty je vdova in mati samohranilka, ki je desetletja delala kot natakarica, da je preživljala svojo družino. Skromna in delovna vse življenje, po pripovedovanjih sodelavcev pogosto pomaga drugim in nikoli ne išče pozornosti.

Preživljala se je z delom v strežbi. Simbolična fotografija. FOTO: Iryna Andriiuk Getty Images

Kljub pritiskom nekaterih uporabnikov družbenih omrežij, ki so si želeli videti Bettyjino reakcijo pred kamero, Tamie poudarja, da spoštuje njeno željo po zasebnosti. »Ljudje mi očitajo, da niso videli ‘velikega razkritja’, a tega preprosto ne bom naredila proti njeni volji,« je povedala.

Pomagajo ji pravniki

Zaradi količine donacij se je odločila poiskati pomoč pravnikov, ki bodo vzpostavili skrbniški sklad za Betty, da sredstva ne bi vplivala na njene socialne pravice. »Hočem to izpeljati pravilno,« je dejala. »Zadeva je bolj zapletena, kot sem pričakovala, a je vredno.«

Za Tamie je zgodba pomembna tudi na osebni ravni, saj je dogajanje spremljal njen sin Leo. »Upam, da bo razumel, kako pomembno je biti dober človek. Vsak dan mu rečem: 'Bodi prijazen do ljudi'. Zdaj je to doživel v praksi.«

Betty medtem še ni povsem odločena, kako bo porabila sredstva, vendar pravi, da bo najprej poskrbela za svoje zdravje in pomagala družini. Kampanja pa ostaja aktivna, dokler ne bodo dokončno urejene vse formalnosti.

