Pogačar prišel do izjemne zmage! Osvojil je še en spomenik (VIDEO)

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec ene največjih kolesarskih dirk na svetu - dirke po Flandriji. Z napadom na slovitem tlakovanem klancu Oude Kwaremont se je 18 km pred ciljem znebil tekmecev in drugič v karieri osvojil sloviti belgijski spomenik. Najboljši je bil že leta 2023.

Tudi pred dvema letoma je Pogačarju tekmece uspelo streti na podoben način. V zadnjih 55 km je večkrat napadel, a se ni povsem znebil zasledovalcev, nato pa je za tretje prečkanje Oude Kwaremonta prihranil dovolj moči za odločilni napad.

Minuta in sekunda prednosti

Na vrhu klanca je imel 12 sekund naskoka, na vrhu strmega, a kratkega Paterberga pa 25 sekund. Do cilja je moral nato preživeti še 13 km ravnine do cilja v Oudenaardeju, kjer je s prednostjo minute in sekunde še drugič zapovrstjo preizkušnjo dobil aktualni svetovni prvak. To je lani uspelo tudi Nizozemcu Mathieuju van der Poelu (Alpecin-Deceuninck). Nizozemec je ciljno črto v Oudenaardeju prečkal kot tretji, v sprintu četverice ga je ugnal Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Prišel na šesto mesto

Pred današnjim dnem sta bila van der Poel in Pogačar poravnana na sedmem mestu večne lestvice s sedmimi zmagami na spomenikih, Pogačar pa se je zdaj povzpel na šesto, ki si ga z osmimi deli z Belgijcem Rikom Van Looyem.

Na dirki je sicer nastopil še en Slovenec Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki pa pričakovano ni posegel v boj za vidne uvrstitve, potem ko je za njim zaradi bolezni zahteven mesec in pol dirkanja na najvišji ravni.

Zelo brani članki v tem tednu: