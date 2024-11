Putin podpisal dokument, pred katerim mnogi trepetajo: To bi lahko imelo nepredvidljive posledice za ves svet

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes podpisal odlok, ki Moskvi omogoča uporabo jedrskega orožja proti nejedrski državi, ki jo podpira jedrska sila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do odločitve prihaja ravno na 1000. dan ruske invazije na Ukrajino in po tem, ko so ZDA Kijevu odobrile uporabo raket dolgega dosega za vojaške tarče v Rusiji.

Kot je pojasnil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, je bila razširitev pravil za uporabo jedrskega orožja nujen odziv na grožnje Zahoda. »Naša načela je bilo treba uskladiti s trenutnimi razmerami,« je še dodal.

FOTO: Vyacheslav Prokofyev, Reuters

Predsednik ZDA Joe Biden je namreč nedavno Ukrajini dal zeleno luč za uporabo raketnih sistemov atacms z dometom do 300 kilometrov za napade na vojaške cilje v Rusiji.

Kremelj je v ponedeljek Bidna obtožil, da s tem dodatno zaostruje napetosti, rusko zunanje ministrstvo pa je obljubilo, da se bo Moskva na morebitno ukrajinsko uporabo raket dolgega dosega ustrezno odzvala.

Putin je sicer med rusko invazijo na Ukrajino večkrat zagrozil z uporabo jedrskega orožja, že septembra pa je predlagal razširitev pravil o uporabi jedrskega orožja, po katerih bi Rusija lahko vsak napad nejedrske države, ki jo podpira jedrska sila, obravnavala kot skupni napad obeh držav.