Zakonca Kučan sta se pojavila v javnosti, ljudje navdušeni (Suzy)

Redke so priložnosti, ko lahko skupaj občudujemo prvega predsednika samostojne Slovenije in prvo damo. Milan in Štefka Kučan se tu in tam še pojavita v javnosti, kar v ljudeh vzbuja navdušenje. Zlasti z vzorom, da leta in življenjski izzivi ne smejo biti izgovor za osamo. Poleg vedrine in pripravljenosti na vljuden pogovor pošiljata pomembno sporočilo, kako pomembno je imeti nekoga, ki ti je v oporo. Celo pri slogu oblačenja še vedno ohranjata usklajenost.

On zaprisežen svetlim odtenkom, ona vselej v protokolarni eleganci. Milan je potomec stare šole, ki daje velik poudarek bontonu. Štefka je seveda hvaležna, da jo mož tako džentelmensko popelje na prireditev. Čeprav le za kratek čas, a povsem dovolj, da pusti vtis. Sta kot dva laboda, ki sta si že davno po vzoru Cvetja v jeseni obljubila, da bosta mož in žena za vse življenje.