Putinov jastreb bi tretjo svetovno vojno! Z atomsko bombo lahko uničijo cilj, ki je od slovenskega mesta oddaljen samo 100 kilometrov

Kot smo že poročali, je Ukrajina je proti vojaškemu objektu v obmejni ruski regiji Brjansk izstrelila ameriške rakete dolgega dosega atacms. To je potrdilo tudi obrambno ministrstvo v Moskvi.

FOTO: Alexei Maishev Via Reuters

In na ruski odziv ni bilo treba dolgo čakati. Tako je nekdanji ruski predsednik Dmitri Medvedjev napovedal napad z orožji za množično uničenje na Kijev in evropska mesta, kjer ima Nato baze: »Ruska nova jedrska doktrina pomeni, da bi Natove rakete, izstreljene proti naši državi, lahko obravnavali kot napad bloka na Rusijo. Rusija bi se lahko maščevala z orožjem za množično uničevanje proti Kijevu in ključnim Natovim objektom, kjer koli se nahajajo. To pomeni tretjo svetovno vojno.«

Cilj od Kopra oddaljen samo 103 kilometre

Ta njegova napoved tako rekoč pomeni, da bi lahko Rusija z orožji za množično uničenje (sem seveda sodi tudi atomska bomba) bombardirala tudi Natovo bazo v Avianu v Italiji, kjer je Sloveniji najbližje skladišče orožja zveze. Gre za cilj, ki je od Kopra oddaljen samo 103 kilometre.

Borrell ruske grožnje z jedrskim orožjem označil za neodgovorne, Sajovic zaskrbljen

Ruske grožnje z jedrskim orožjem so popolnoma neodgovorne, je v odzivu na spremembo ruske jedrske doktrine dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Slovenski obrambni minister Borut Sajovic pa je ob tem in ob nedavni odločitvi ZDA, da Kijevu dovolijo uporabo ameriškega orožja za napade na rusko ozemlje, izrazil zaskrbljenost.