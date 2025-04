Lea Mederal Gams s sinkom prvič skupaj na letalo (Suzy)

Voditeljica nas v svojih oddajah redno vabi na potep po Sloveniji. Lea Mederal Gams se je tokrat s svojima najljubšima fantoma, možem Miho in sinkom Julijanom, podala ob bok afriške celine. Raziskovali so namreč najbolj obljuden kanarski otok.

Gran Canaria jih je pričakala v vsem svojem blišču: od bogatih naravnih lepot do okusne kulinarike. Tudi živalski svet jih navdušil, saj so si ogledali nastop delfinov in druge vragolije, ki jih izvajajo stanovalci tamkajšnjega živalskega vrta. Posebno doživetje je bilo valjanje po puščavskem pesku. Sipine na jugu otoka so pravi raj za dopust­nike, ker ustvarjajo vzdušje, da ste sredi Sahare, čez pet minut pa se lahko ohladite v osvežujočem Atlantiku.

S sinom sta uživala na prostranih plažah kanarskega otoka. Foto: osebni arhiv/Instagram

Najboljši del vsega je bil vendarle let z letalom, kajti mali junak se je prvič dvignil nad oblake in že komaj čaka, da ga očka in mamica popeljeta na naslednjo avanturo.