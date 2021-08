Vile ob morju gredo za med

Vrednost, ki bo nenehno rasla

Na Hvaru luksuznih vil tik ob morju, ki bi bile na prodaj, skoraj ni. FOTO: Marko Feist

Različne cene

Prestižne vile tik ob morju gredo za med oziroma nekaj trenutkov za tem, ko oglas ugleda luč sveta. Bogata klientela, navaja Slobodna Dalmacija, je v nizkem štartu. Po hrvaških kuloarjih se govori, da je prodaja luksuznih vil in zemljišč v prvi vrsti od morja glede na obdobje pred korono narasla za 30 oziroma 40 odstotkov. Pa tudi da ljudje zaradi strahu pred inflacijo, evidentnega globalnega porasta cen železa in drugega gradbenega materiala višek denarja vlagajo v nekaj bolj konkretnega.Kupci se očitno držijo slogana čas je denar, zato ni čudno, da so se sposobni v nekaj sekundah dogovoriti za nakup investicije, vredne tudi nekaj milijonov evrov. Top lokacije so na območju Rogoznice, Brača in Hvara, te so med najbolj iskanimi.Glede na razpoložljive podatke trg dragih, luksuznih nepremičnin v resnici beleži veliko rast. Ker materialu grozi povišanje cene, ljudje radi investirajo v nepremičnino, katere vrednost se bo nenehno povečevala. In luksuzna posest, ekskluzivna vila je ravno to. Kupci so tako domačini kot tujci in imajo natančne zahteve. Predvsem mora biti nepremičnina ob morju, če ni, pa nekje na hribu, kjer se ponuja odprt pogled na morje, zagotavlja intimo, ima veliko zemljišče, hiter dostop do avtoceste, letališča ali marine. Vse to naj bi ponujala Rogoznica, kjer so opazili velik promet z nepremičninami. Drugi na seznamu zaželenih je otok Brač, ki ima letališče in omogoča tudi dostop zasebnih letal, odlično pa je povezan tudi s kopnim. Tudi Hvar je na visokem mestu zaželenih krajev, a je na otoku težko najti vilo, ki bi se prodajala. Po navajanju časnika je vseh luksuznih posestev manj kot deset.Tudi pri prodaji luksuznih posestev so cene različne. V vilah do milijon evrov prevladujejo tako dizajnerski kot komercialni tipi namestitev – tako rekoč mešanica dragega in poceni. V tistih za več kot milijon evrov pa se že vidi podpis različnih znamk. A, kot kaže trg, pomembneje od dragih dizajnerskih imen je, da je vse skupaj lepo zloženo. Top lokacija bi tako pomenila najmanj 2500 kvadratnih metrov zemljišča, glavna hiša s 500 kvadrati, pomožna za zaposlene ali goste mora meriti najmanj 60 kvadratnih metrov, a mora biti enako lepo urejena. Morje mora biti tik ob vili, zraven pa bazen v velikosti sto kvadratov in seveda jakuzzi. Trendi je kombinacija stekla in železa, marmor ni več v modi. Zadnji modni hit so ploščice, velike dvakrat dva metra.