Veste, kaj je črni led? V Nemčiji zaradi tega pojava izdali številna opozorila

V nekaterih nemških zveznih državah so se v četrtek pripetile številne prometne nesreče, za katere je bil kriv črn led. In kaj sploh je črn led? Gre za tanko ledeno plast na vozišču, do katere pride po ledenem dežju, sneženju ali pri nizkih temperaturah. Najpogosteje se pojavi v zgodnjih jutranjih urah ali med nočjo, takrat, ko je na cestah najmanj vozil.

Prebivalci so preko aplikacije prejeli opozorila na nevarnost črnega ledu, a do nesreč je vseeno prihajalo. Zabeležili so tudi večje število padcev na poledenelih tleh in z njimi povezane poškodbe.

»Črni led spreminja ceste v steze, ki so nevarne za življenje. Najprej mraz, potem še nevarna megla,« so zapisali v Bildu in opozorili voznike na previdnost na cestah.

Najhuje je bilo na severnem delu Nemčije. 41-letna voznica, ki je bila na poti v Stollberg in je imela na vozilo priključeno prikolico je zaradi poledenele ceste trčila v semafor. Vozilo se je prevrnilo, prav tako so se po tleh razsule lesene palete.

Nemške oblasti so zaradi pojava črnega ledu za nekatere predele izdali izredno opozorilo. Znova naj bi se pojavil v soboto zvečer, zato opozarjajo voznike, naj bodo še posebej previdni.