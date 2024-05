Vesoljski teleskop je pokazal nove slike oddaljenih galaksij (FOTO)

Evropska vesoljska agencija (ESA) je razkrila drugo serijo posnetkov evropskega vesoljskega teleskopa Evklid, na katerih je med drugim videti nepredstavljivo veliko število oddaljenih galaksij in podobe rojevajočih se zvezd. Evklid je del šestletne misije, s katero želi ESA raziskati skrivnosti temne snovi in temne energije. Evropsko misijo Evklid so julija lani zagnali kot prvo misijo za raziskovanje skrivnosti temne snovi in temne energije – dveh doslej slabo raziskanih sil, ki sta ključni za delovanje vesolja.

Kopice galaksij

Na sveže razkritih posnetkih je videti ogromno masivno kopico galaksij, imenovano Abell 2390, ki je od Zemlje oddaljena 2,7 milijarde svetlobnih let in zajema več kot 50.000 galaksij. Samo v eni je lahko več sto ali celo tisoč milijard zvezd. Nova serija posnetkov med drugim prikazuje nebulo Messier 78 v ozvezdju Orion, kjer se rojevajo nove zvezde, ter spiralno galaksijo NGC 6744, ki je presenetljivo podobna naši Mlečni cesti.

Vesoljski teleskop je imenovan po starogrškem očetu geometrije.

Najnovejši Evklidovi posnetki nakazujejo tudi na sledi temne snovi, katere nevidno prisotnost lahko zaznamo le s tem, da njena gravitacija popači svetlobo. Temna snov in temna energija naj bi sestavljali kar 95 odstotkov vesolja, vendar o njiju ne vemo še skoraj nič.

Šele začetek

Misija Evklid je v začetni fazi, znanstveniki pa nameravajo v prihodnjih letih zbirati in analizirati podatke, ki jih bo razkril teleskop, poimenovan po starogrškem očetu geometrije. Evklid bo šest let pripravljal tridimenzionalno karto vesolja, z opazovanjem oddaljenih galaksij pa bodo znanstveniki lahko videli stvari, kot so bile v času pred milijardami let. Toliko časa namreč potrebuje svetloba, da od njih pride do Zemlje.

Ogromna kopica galaksij Abell 2390, ki je od Zemlje oddaljena 2,7 milijarde svetlobnih let.

Skupina galaksij Dorado

Znanstveniki upajo, da bodo prišli do številnih novih odkritij in med drugim identificirali različna nebesna telesa, kot so denimo t. i. potepuški planeti. To so planeti, ki prosto lebdijo po vesolju in niso vezani na gravitacijsko polje nobene zvezde.