»Vemo, katero državo bo Putin napadel«: obveščevalci sporočili imena mest, ki so tarče

Rusija je na svoj seznam ciljev v Veliki Britaniji dodala dve novi tarči za napade s strateškimi bombniki dolgega dosega, so ta konec tedna opozorili britanski obveščevalni viri. Kremelj je zdaj določil devet ciljev po Združenem kraljestvu za napade svojih strateških bombnikov. Na seznam sta bili nedavno dodani dve mesti v južni Angliji, navaja Express.

Medtem ko bodo mesta z zgodovinskimi povezavami z oboroženimi silami, kot so Aldershot, Colchester in Portsmouth, verjetno na seznamu, druge možnosti segajo od Chathama, Kenta do Tidwortha in Salisburyja v Wiltshiru. Posodobljeni seznam, najpopolnejši, kar jih ima britanska obveščevalna služba, je ruski agent posredoval britanski obveščevalni službi v vzhodni Evropi. Poleg ciljev razkriva podrobnosti o tem, s katerih vojaških letališč bodo leteli ruski bombniki, in število letal, dodeljenih operaciji.

»Informacije vključujejo podrobnosti o napadu na visoki ravni poleg napada na nizki ravni,« je dejal vir za britanski medij. Vir je dodal, da je bila zamisel verjetno odvrniti ekipe za hitro posredovanje kraljevih letalskih sil (RAF) preden bi lahko sledil pravi napad. »Ruski zračni napad na ozemlje Velike Britanije bi seveda pomenil vojno napoved, tako Veliki Britaniji kot preostalem državam zveze Nato,« so opozorili.

Podobnosti z leti pred izbruhom druge svetovne vojne

General Sir Patrick Sanders, odhajajoči poveljnik britanske vojske, je nedavno dejal, da se Velika Britanija sooča s trenutkom leta 1937 in da bi lahko britanske sile v nekaj letih potegnile v spopad z Rusijo. Natovi svetovalci verjamejo, da je Vladimir Putin globoko v načrtu, da bi Rusija s silo naredila prevladujočo prisotnost v večjem delu Evrope. Toda tudi če bi bila Rusija pripravljena enostransko sprožiti in vzdrževati vojaško ofenzivo proti Veliki Britaniji, dokazi kažejo, da bi morala počakati, da se vojna z Ukrajino konča.