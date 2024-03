Se svet še bolj približuje apokalipsi? Putinu sporoča: Mi smo pripravljeni (VIDEO)

Francoski predsednik Emmanuel Macron je za francosko televizijo odgovoril na jedrsko grožnjo ruskega predsednika Vladimirja Putina. Francoski predsednik je tako poudaril, da je Francija jedrska sila.

Emmanuel Macron. FOTO: Ludovic Marin Afp

»Prvo in najpomembnejše se moramo počutiti zaščiteni, ker smo jedrska sila. Pripravljeni smo in imamo doktrino, da uporabimo jedrsko orožje,« je dejal za televizijski kanal TF1 in France 2, dodal pa, da je »neprimerno usmeriti takšno grožnjo proti državi, ki ima jedrsko orožje«.

Rekel, je da ko se omenja jedrsko orožje, ni nobene potrebe, da se s tem hvali: »To nam daje odgovornost, da razmer nikoli ne zaostrimo.«

Spomnimo, Putin je nedavno opozoril Zahod o polni pripravljenosti ruskih jedrskih sil in opozoril na posledice, če bi Nato razporedil kopenske sile v Ukrajini. To bi ruski predsednik namreč razumel kot širitev in zaostrovanje vojne.