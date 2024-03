Vojna se seli v vesolje? To trdijo Američani, tak pa je odgovor Rusije

Natančna narava takšnega orožja ni jasna. Tako Rusija kot ZDA imata ogromne jedrske zaloge in napredne vesoljske programe. Nevarni sateliti bi lahko povzročili najrazličnejše težave – ovirali komunikacije, nadzor, obveščevalne podatke ter poveljevanje in nadzor po vsem svetu. Vendar ni jasno, zakaj bi Rusija uporabila jedrsko orožje za uničenje satelita, ko bi to lahko opravilo konvencionalno orožje. Če bi Rusija razvila takšno orožje, bi bile ZDA prisiljene narediti nekaj podobnega in morda tudi Kitajska – torej bi obstajala nevarnost jedrske vesoljske tekme.