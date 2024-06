V Zadru bodo gradili: prihaja »mesto prihodnosti«, vredno desetine milijonov evrov

Vlak je na zadrsko železniško postajo zadnjič zapeljal pred več kot desetletjem. Od takrat je obstoječa infrastruktura v mestni četrti Arbanasi prepuščena propadanju. Napoved države o obnovi proge in ponovni vzpostavitvi železniškega prometa med Zadrom in Kninom je razveselila mnoge, odprla pa je tudi novo perspektivo za razvoj Zadra, poroča HRT.

Po rekonstrukciji železnice bodo obstoječo postajo preselili iz središča mesta v pristanišče Gaženica in s tem na široko odprli vrata uresničitvi veličastnega projekta. Na mestu zarjavelih tračnic naj bi namreč zrasel futuristični Zadar.

Župan Zadra Branko Dukić pravi, da naj bi ta projekt povezal stari del mesta s pristaniščem Gaženica po cesti, predvsem pa s promenado.

»Pogovorno smo ga poimenovali Zadar 2, ker bi bil dejansko drugi center mesta,« je poudaril arhitekt Pero Marušić, avtor projekta. Zasnoval je vrsto novih objektov, ki bi dvignili kakovost življenja, hkrati pa mestu dali nov gospodarski in turistični zagon.

Revitalizacija propadajočega dela mesta

Arhitekt Marušić med drugim pravi, da so predvideni šola, vrtci, verjetno tudi cerkev ter park in promenada. Vse to naj bi vzklilo v prostoru, ki danes ne služi nikomur in ničemur. Župan Dukić je povedal, da bo od države zahteval, da jim ta prostor preda.

Projekt predvideva tudi rekonstrukcijo pristanišča Bregdetti z novimi, prepotrebnimi, 300 komunalnimi privezi, v arbanaški četrti pa se veselijo še enega posebnega objekta - mestnega stadiona.

Iz občinskega in državnega proračuna ter reševalnih sredstev iz EU bi poskušali preusmeriti od 20 do 30 milijonov evrov ocenjene vrednosti. Darko Kasap, načelnik Upravnega oddelka za prostor in graditev, pričakuje, da bo vse projekte mogoče realizirati v enem terminu.