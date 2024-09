V te kombinacije PIN hekerji najlažje vdrejo, če je vaša na seznamu, jo takoj spremenite

Vsakdo, ki mu je bila kdaj ukradena ali je izgubil bančno kartico, pozna občutek strahu, da bi nenadoma ostal brez denarja. Toda ali ste kdaj pomislili, kako težko morebitni tatovi uganejo PIN vaše bančne kartice? Če vam to še ni prišlo na misel, je tu nekaj raziskav o najpogostejših kombinacijah.

Avtor raziskave je Nik Beri iz podjetja Data Genetics, rezultati pa kažejo, da je najpogostejši PIN na svetu še vedno '1234'. Vendar pa obstajajo tudi druge kombinacije, ki so precej pogoste in na katere morda nikoli ne pomislite. Kibernetski kriminalci nimajo lahkega dela, ko želijo nekoga oropati in razkriti njegovo kodo PIN, vendar jim ljudje, ki uporabljajo nekatere od teh običajnih kombinacij, zelo olajšajo življenje.

Kot pravi Beri, je že dobro znano, da kot PIN kombinacije ni pametno uporabljati datumov rojstva, oziroma istih štirih številk. Vendar mnogi počnejo prav to.

To so najpogostejše kombinacije PIN, ne uporabljajte jih

Za raziskavo je uporabil 3,4 milijona PIN kombinacij, ki so pricurljale na splet, torej so se na različnih forumih znašle po hekerskih napadih.

'1234' je najpogostejši PIN, ki se pojavi v 11 odstotkih vseh kombinacij. Nato pojdite na '1111', '0000' in '1212'. Naslednje kombinacije prav tako izpolnjujejo prvih deset: '7777', '1004', '2000', '4444', '2222' in '6969',« je izjavil.

Barry je naredil tudi seznam najmanj uporabljenih kombinacij. Po tem seznamu so kombinacije '8068' varne, ker je bil ta PIN uporabljen le v 25 od 3,4 milijona analiziranih primerov. Nekatere druge redke kombinacije so: '8093', '8398', '7638', '8428' in '8285'.

Varnostni strokovnjaki svetujejo, da občasno spremenite PIN, da zmanjšate možnost zlorabe, poroča mondo.rs.

