Neverjetno, kakšen dogodek se bo odvijal v Novi Gorici

Zelo pogosto pa zasledimo novice, kako smo postali tarča kibernetskih piratov, ki napadajo naše računalniške sisteme, da bi pridobili največji zaklad sodobnega sveta – informacije (osebne podatke, finančne informacije, intelektualno lastnino itd.). Zato so organizatorji letošnje že 22. konference o informacijski varnosti INFOSEK 2024, ki bo od 4. do 6. septembra 2024 v Hotelu Perla v Novi Gorici, zanjo izbrali slogan »Zaščitite svoje digitalne zaklade« (angl. Protect your digital treasures).

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Palsit, d. o. o.