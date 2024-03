Po napadu na predsednico še napad na stran RTV Slovenija

Na RTV Slovenija so v četrtek v poznih popoldanskih urah zaznali t. i. DDoS napad na spletno stran rtvslo.si. Spletno mesto je po polnoči spet delovalo, saj so hitro zaščitili sisteme in uspešno preprečili morebitno večjo škodo. V Uradu vlade za informacijsko varnost menijo, da so takšni dogodki verjetno politično motivirani.

Na RTV Slovenija so še pojasnili, da novih incidentov po tem ni bilo, vse digitalne storitve pa delujejo brez težav.

Ni pa RTVS edina medijska hiša, ki so jo napadli. Hekerji so se spravili tudi nad našo. Več informacij sledi.

To sicer ni edini napad na spletna mesta v zadnjih dneh. Spletno mesto predsednice republike Nataše Pirc Musar je bilo v sredo začasno nedosegljivo. Več o tem preberite tukaj. Iz Urada vlade za informacijsko varnost so pojasnili, da so v zadnjih dneh na tak način onemogočili več različnih javnih in zasebnih entitet, med kateri so tudi vladne spletne strani.

»Z veliko verjetnostjo lahko trdimo, da so dogodki zadnjih dni politično motivirani,« so pojasnili. Na vprašanje, kako takšne napade preprečiti, so odgovorili, da absolutne kibernetske varnosti ni. »Lahko pa veliko naredimo za preventivo, torej izboljšamo robustnost in odpornost naših sistemov,« so zapisali. Menijo, da se lahko proti temu borimo z dodatnimi orodji za zaščito pred t. i. DDoS napadi, denimo povečanjem sredstev za kibernetsko varnost, ozaveščanjem zaposlenih in vodilnih.

Potrdili so še, da so glede koordinacije sistema informacijske varnosti v četrtek opravili sestanek z odzivnima centroma SIGOV-CERT in SI-CERT. Sklepov sestanka sicer niso komentirali.

Napadalci pri t. i. DDoS napadu spletna mesta onemogočijo na daljavo, so pojasnili na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT. To pomeni, da spletno mesto preplavijo z množičnim prometom, ki ga običajno ustvarijo z okuženimi računalniškimi sistemi. Kot so dodali, spletni strežnik zaradi velikega povečanja prometa ne more obdelati vseh zahtevkov, zato spletna stran na zunaj deluje nedosegljiva.