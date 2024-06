V Srbiji rdeča stopnja varnostne ogroženosti zaradi terorizma

Danes se je v Beogradu zgodil teroristični napad, v katerem je bil ranjen pripadnik policije, ki je varoval stavbo izraelskega veleposlaništva. Napadalec je bil ubit, potem ko je s samostrelom streljal na pripadnika žandarmerije in ga huje ranil. Minister Ivica Dačić je razglasil rdečo stopnjo ogroženosti pred terorizmom.

Ob tej priložnosti se je oglasil tudi vodja UKP Ninoslav Cmolić in dodal, da bo policijski nadzor v naslednjih dneh poostren. Zavarovali bodo nakupovalne centre in kraje javnih zbiranj, že danes pa so jih meščani lahko opazili ponekod v Beogradu.

Na Instagram strani MUP-ja Srbije so objavili fotografije policistov, ki so varovali trgovski center, poroča mondo.rs.

»Podpredsednik Vlade Republike Srbije in minister za notranje zadeve Ivica Daćić je sprejel odločitev o razglasitvi rdeče stopnje varnostne ogroženosti zaradi terorizma. Vsi pripadniki Ministrstva za notranje zadeve izvajajo ukrepe za zagotavljanje varnosti in zaščite državljanov.«