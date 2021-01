V skladišču čaka 20.000 medvedkov

Valeria komaj čaka konec pandemije, da bo lahko znova razveseljevala malčke.

V otroštvu je bila nesrečna

Kot otrok je hrepenela po mehki igrači, ki bi jo potolažila.

40

let jih že zbira.

Menite, da ima vaš otrok preveč plišastih igrač? Potem nikar ne kukajte v skladišče v vasici na vzhodu Madžarske, kjer domuje več kot 20.000 plišastih medvedkov.Ko bo pandemije konec, bodo razveselili številne otroke v okolici, do takrat pa nad njimi bdi, ki ji mnogi pravijo medvedja mama, njena življenjska zgodba, ki jo je tudi spodbudila k zbiranju plišastih medvedkov, pa je naravnost pretresljiva.Njeni varovanci so na zasluženem zimskem počitku, se pošali Valeria, ki se je z največjo zbirko plišastih medvedkov zapisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov, na Madžarskem pa velja za prijazno humanitarko, ki z igračami marljivo zalaga pediatrične bolnišnice, vrtce ter revne družine; tu in tam priredi kakšno razstavo ali delavnico, zdaj pa njena zbirka sameva in čaka na pokoronske čase. Nad medvedki je navdušena že od nekdaj.Tudi sama si je želela mehko plišasto igračo v otroštvu, da bi se k njej stisnila, ko ji je bilo hudo, a tolažbe ni in ni bilo. Njeni starši so se ločili, ko je štela štiri leta, živela je z mamo, ki je svojo žalost redno utapljala v alkoholu. »Ne le da nisem imela nobene igrače, tudi oblačila sem pogrešala,« se bolečega odraščanja spominja Valeria, ki je danes ponosna in ljubeča mama štirih, že odraslih otrok, in lastnica več kot 20.000 medvedkov vseh velikosti in barv. Upokojenka jih redno neguje in tudi boža, prizna, v skladišče rada zahaja, ker tam občuti srečo in najde upanje za boljši jutri, pove.Igrače je začela zbirati pred več kot štirimi desetletji, preprosto zato, da jih bo lahko podarila otrokom, ki jim starši ne morejo privoščiti plišastega prijatelja, a nikoli si ni mislila, da bo njena dobrodelnost nekoč tako obsežna in odmevna. Dosegla je celo knjigo rekordov, v katero se je vpisala leta 2019.