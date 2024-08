V Rimu panika zaradi kač. Prihajajo v šole, na terase... Zoolog povedal, zakaj jih je toliko

Kače so žival, ki se je ljudje še posebej bojimo. Marsikdo si jih ne želi srečati v gorah, kaj šele doma na terasi ali celo v domu. Ta žival v teh dneh povzroča skrbi v Rimu. Britanski The Guardian namreč poroča, da v tem italijanskem mestu v zadnjem času opažajo porast kač (največ najdejo črnic, vmes tudi gade), pa tudi nekaterih drugih živali.

Po poročanju omenjenega portala je rimski zoolog izjavil, da je Rim postal džungla. Kot pravi, je vse več kač, galebov, orientalskih sršenov ter podgan. Andrea Lunerti, ki v Rimu lovi nevarne živali, pravi, da ima letos poleti ogromno klicev in da je veliko več videvanj kač. Med drugim so ga klicali na pomoč, ko se je kača pritihotapila v garderobo zdravnikov v bolnišnici.

»Populacija kač je pozimi eksponentno rasla, ker je bila temperatura tako visoka. Ne bi preživele, če bi bilo mrzlo. Potem pridejo v mesto iz svojega naravnega okolja, ker je veliko živilskih odpadkov, in tam, kjer so živilski odpadki, so podgane – njihov glavni plen,« je povedal Lunerti

Rim ima tudi veliko lepega za pokazati. FOTO: Sean Pavone Getty Images

Panika zaradi kač je očitno pri nekaterih ljudeh kar velika. Kot je dejal Lunerti, tudi nestrupene kače spravljajo ljudi v paniko, kar jih lahko pripelje v težave. Kot pravi, gredo lahko čez cesto, ne da bi pogledali.

Omenja še, da je možno kače najti na terasah, v šolah in vrtovih, našli so jo tudi v dvigalu v stanovanjski hiši.

Rimski mestni svet pravi, da ni džungle

Lunerti opozarja, da bi lahko v prihodnje videli še več omenjenih živali, če Rim ne bo poskrbel za odpadke.

Se je pa v zvezi s temi nevarnimi živalmi oglasil tudi rimski mestni svet, ki pravi, da ni džungle, obenem pa je tudi zanikal povezavo med smetmi in kačami. Sklicuje se na podatke družbe Ama, ki upravlja zbiranje odpadkov v Rimu, in pravi, da je letos prišlo do občutnega zmanjšanja odpadkov v primerjavi z leti poprej.